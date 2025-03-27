РФ изменила тактику нанесения ударов "Шахедами": почему точечных атак стало больше

РФ увеличила количество применения Шахедов / © ТСН.ua

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Новая тактика оккупантов для нанесения "точечных" ударов "Шахедами" по отдельно взятому городу направлена на ослабление украинских систем ПВО.

Такое мнение высказал руководитель военных программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, передает FREEДОМ.

"То, что изменилась тактика применения воздушных ударов, это факт. Количество "Шахедов", которые Россия запускает по нашим мирным городам и селам, за последний месяц увеличилось вдвое, а если считать с осени прошлого года — вчетверо", — сказал Лакийчук.

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Эксперт отметил, что все последние атаки россияне проводили по одной и той же схеме: максимальная концентрация средств поражения на одну цель в конкретном населенном пункте. По его словам, враг использует большое количество дронов, чтобы гарантированно продавить украинскую ПВО. Такая тактика позволяет какой-то части российских дронов прорваться к своим целям.

"И это еще они не используют крылатые ракеты. Спасибо нашим защитникам, которые очень удачным ударом снесли склады боеприпасов на аэродроме “Энгельс-2" в Саратовской области РФ, откуда взлетали Ту-95. По некоторым данным, там было уничтожено около сотни крылатых ракет, а это три или четыре ракетных налета на Украину”, — отметил Лакийчук.

При этом высокая интенсивность боевых действий на фронте, по его мнению, не связана с процессами относительно мирных переговоров.

Напомним, что в последнее время Россия еще больше усилила свои удары. Враг выбирает один город и направляет туда много "Шахедов". За последние дни вражеским атакам, в частности, подверглись Кропивницкий, Одесса, Запорожье, Кривой Рог, Днепр, Киев и другие.

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