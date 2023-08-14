РФ изменила тактику применения "шахедов" для ударов по Украине: почему иранские "мопеды" так тяжело сбить

Наев объяснил, что "шахеды" сложно сбивать, потому что сложно установить точный маршрут пролета "мопеда.

В последнее время российские оккупанты изменили тактику применения ударных дронов типа "Shahed".

Что нового придумали россияне, рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев в интервью "РБК-Украина".

По его словам, оккупанты продолжают применять "шахеды" преимущественно в ночное время на малых высотах.

"Однако построение маршрутов постоянно меняется. Противник пытается применять дроны с учетом рельефа местности", – говорит Наев.

Генерал объяснил, что "шахеды" сложно сбивать, потому что сложно установить точный маршрут пролета "мопеда" для своевременного реагирования мобильными огневыми группами.

Наев подтвердил, что обнаружение "шахедов" осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя).

Определить направление их полета в ночное время довольно сложно. выявляют воздушные цели с помощью РЛС", – объясняет командующий Объединенными силами ВСУ.

Изготовляет ли РФ "шахеды" на своей территории

"Очень много заявлений, но пока не установлено столь массовое серийное изготовление "шахедов" на территории России", — сказал Наев.

Ранее аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research (CAR) заявили, что Россия начала производить и применять для атак на Украину собственную версию "шахедов".

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