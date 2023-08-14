РФ изменила тактику применения "шахедов" для ударов по Украине: почему иранские "мопеды" так тяжело сбить

Наев объяснил, что "шахеды" сложно сбивать, потому что сложно установить точный маршрут пролета "мопеда.
В последнее время российские оккупанты изменили тактику применения ударных дронов типа "Shahed".
Что нового придумали россияне, рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев в интервью "РБК-Украина".
По его словам, оккупанты продолжают применять "шахеды" преимущественно в ночное время на малых высотах.
"Однако построение маршрутов постоянно меняется. Противник пытается применять дроны с учетом рельефа местности", – говорит Наев.
Генерал объяснил, что "шахеды" сложно сбивать, потому что сложно установить точный маршрут пролета "мопеда" для своевременного реагирования мобильными огневыми группами.
Наев подтвердил, что обнаружение "шахедов" осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя).
Определить направление их полета в ночное время довольно сложно. выявляют воздушные цели с помощью РЛС", – объясняет командующий Объединенными силами ВСУ.
Изготовляет ли РФ "шахеды" на своей территории
"Очень много заявлений, но пока не установлено столь массовое серийное изготовление "шахедов" на территории России", — сказал Наев.
Ранее аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research (CAR) заявили, что Россия начала производить и применять для атак на Украину собственную версию "шахедов".
Читайте также: