РФ изменила тактику ударов по инфраструктуре Украины – в ISW назвали новые цели оккупантов

Россия расширила набор целей атак по критической инфраструктуре Украины.
Оккупационная армия России снова начала наносить масштабные удары по критической инфраструктуре Украины, сосредоточившись на гидроэлектростанциях (ГЭС).
Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Так, во время ударов 28-29 марта российские войска обстреляли Каневскую и Днестровскую ГЭС в Черкасской и Черновицкой областях.
"Также украинские чиновники сообщили, что российские удары были направлены по неопределенной критической инфраструктуре в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, а российские военкоры утверждали, что российские войска нанесли удары по Криворожской ТЭС и Среднеднепровской ГЭС в Днепропетровской области", — пишут аналитики.
Кроме того, российские удары 22 марта существенно повредили Днепровскую гидроэлектростанцию в Запорожье, и объект, по всей видимости, некоторое время не будет работать.
"Новая схема России по поражению украинских дамб и гидроэлектростанций является значительным переломом и эскалацией кампании ударов России по Украине. Российские войска ранее не наносили длительных ракетных ударов по украинским дамбам и гидроэлектростанциям", — отмечают в ISW.
Ранее ISW оценивало, что российские удары по украинским энергетическим объектам могут быть направлены на ухудшение оборонно-промышленного потенциала Украины и российские войска, вероятно, пытаются использовать нехватку украинских ракет противовоздушной обороны в новой попытке разрушить энергетическую сеть Украины.
Напомним, Зеленский назвал ГЭС, являвшиеся целями РФ во время массированной ночной атаки.
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