РФ изменит тактику ракетных ударов: эксперт назвал четыре региона, которые находятся под наибольшей угрозой

По мнению эксперта, новая тактика будет не менее эффективной, чем масштабные атаки, которые были в прошлом.

Россия сменит тактику ракетных атак. Они будут пытаться уничтожить энергетические объекты в какой-то одной, двух или трех областях. В частности, угроза сохраняется для прифронтовых регионов – Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"У россиян есть опыт 2022 года, когда они атаковали нашу энергетическую инфраструктуру. Украина больше по масштабу страна, чем Израиль, поэтому 800 ракет – это не так уж много. Мы помним, как в октябре прошлого года они выпускали по 100-120 ракет за один раз.То есть 800 ракет — это фактически восемь масштабных пусков.В то же время изменился ассортимент ракет.Большинство из них — это "Искандеры". Они не могут поражать цели на большой дальности. Например, они не могут дотянуться до западных или центральных регионов. Их дальность достаточно ограничена", — рассказал он.

По его предположениям, ракет воздушного базирования, имеющих дальность 2,5-3 тысячи километров, в РФ достаточно немного.

"В прошлом году они пытались уничтожить всю систему одновременно, во всех областях Украины, и это им не удалось. Масштабного блекаута у нас не было. Поэтому я считаю, что они сосредоточятся на выбивании энергетической инфраструктуры в какой-то одной, двух или трех областях. Потому что этого запаса ракет для масштабных налетов явно недостаточно. И такой подход, к сожалению, может быть эффективным", – считает он.

Напомним, ранее министр энергетики Галущенко рассказал, что РФ будет пытаться атаковать энергосистему Украины.

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