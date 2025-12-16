РФ изо всех сил отрицает заявление Украины поражения субмарины и открещивается от критического повреждения подлодки

Российская субмарина

Реклама

Россия отвергла заявление Службы безопасности Украины о том, что украинские подводные дроны нанесли критические повреждения российской подводной лодке в Черном море и вывели ее из строя.

Об этом пишет Sky News .

По словам СБУ, в результате удара беспилотных подводных аппаратов была серьезно повреждена подлодка проекта «Варшавянка», что якобы заставило ее прекратить выполнение боевых задач. В то же время в России эту информацию назвали ложной.

Реклама

Командование Черноморского флота РФ заявило, что «информация украинских спецслужб о якобы уничтожении одной из российских подлодок не соответствует действительности».

В российском заявлении также утверждается, что ни одна корабль или подводная лодка Черноморского флота, находившиеся в бухте базы Новороссийск, не получили повреждений, а их экипажи якобы не пострадали в результате «диверсии».

В Украине же отмечали, что стоимость одной подлодки типа «Варшавянка» составляет около 400 миллионов долларов. Учитывая международные санкции, строительство аналогичной подлодки для России может обойтись уже в сумму до 500 миллионов долларов.

Напомним, что в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby Службы безопасности Украины поразили подлодку класса 636.3 " Варшавка ". По имеющейся информации, субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из боевого состава.

Реклама

Как отмечают силовики, операцию проводили совместно 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины. Это первый задокументированный случай успешного поражения боевой подводной лодки непосредственно в пункте базирования с помощью подводных дронов.

Ранее сообщалось, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan , принадлежащий к "теневому флоту" РФ.