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РФ изо всех сил пытается уничтожить важный город в Донецкой области: чем это обернется
ВСУ более трех лет удерживают позиции возле города.
Оккупанты армии Российской Федерации на Северском направлении увеличивают количество штурмов и хотят уничтожить Северск .
Об этом заявил командир взвода 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна в эфире "Общественное.Студия" .
По его словам, оккупанты активизировали свои штурмовые действия. В частности активно привлекают пехоту на мотоциклах и баги.
"Враг активно работает по близлежащим мирным населенным пунктам КАБами, "Шахедами", по большим городам. В частности, по Славянску, Краматорску. Это просто террор. Такое впечатление, что это круглосуточный террор и днем и ночью", - подчеркнул военный.
По его словам, армия РФ планирует уничтожить Северск, ведь ВСУ уже более трех лет держат эти позиции.
"Это очевидно для них раздражительно. Это достижение ребят, которые в бригадах здесь находятся и выполняют боевую задачу, сумели наладить оборону. И хочу отметить, что это стоит чрезвычайных усилий", - подчеркнул Барна.
Как сообщалось, DeepState сообщило, что ВСУ отвергли россиян в Удачном. В свою очередь, враг продвинулся в Сухой Балке и возле Нового.