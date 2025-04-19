РФ изо всех сил пытается уничтожить важный город в Донецкой области: чем это обернется

Город. / © Associated Press

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Оккупанты армии Российской Федерации на Северском направлении увеличивают количество штурмов и хотят уничтожить Северск .

Об этом заявил командир взвода 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна в эфире "Общественное.Студия" .

По его словам, оккупанты активизировали свои штурмовые действия. В частности активно привлекают пехоту на мотоциклах и баги.

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"Враг активно работает по близлежащим мирным населенным пунктам КАБами, "Шахедами", по большим городам. В частности, по Славянску, Краматорску. Это просто террор. Такое впечатление, что это круглосуточный террор и днем и ночью", - подчеркнул военный.

По его словам, армия РФ планирует уничтожить Северск, ведь ВСУ уже более трех лет держат эти позиции.

"Это очевидно для них раздражительно. Это достижение ребят, которые в бригадах здесь находятся и выполняют боевую задачу, сумели наладить оборону. И хочу отметить, что это стоит чрезвычайных усилий", - подчеркнул Барна.

Как сообщалось, DeepState сообщило, что ВСУ отвергли россиян в Удачном. В свою очередь, враг продвинулся в Сухой Балке и возле Нового.

Дата публикации 12:14, 19.04.25 Количество просмотров 6 Вживую из Торецкая: как удается удерживать оборону города, который штурмуют с лета 2024-го