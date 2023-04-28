"РФ – как пьяный сосед": чеченские добровольцы рассказали, почему они в ВСУ

На стороне Украины против российских оккупантов воюют от 150 до 200 добровольцев из Чечни.

Журналисты Politico пообщались с чеченскими добровольцами – в основном сыновьями и внуками эмигрантов, участвовавших в Первой или Второй чеченских войнах против РФ.

"После Украины – Чечня", – говорит чеченский командир, воюющий на стороне ВСУ.

Чеченские добровольцы подчеркивают, что воюют в Украине против РФ, чтобы компенсировать примерно два столетия российского угнетения их горной родины – от депортации населения Иосифом Сталиным в 1940-х годах, разрушения Борисом Ельциным их столицы Грозного до нынешнего жестокого правления марионетки Москвы Рамзана Кадирова.

"Мы устали от России", – добавляет 45-летний чеченский командир, попросивший называть его только по военному позывному "Торто".

"Россия – как пьяный сосед"

Боец приводит точное сравнение, что "Россия – как пьяный сосед".

"Однажды он приходит в ваш дом и хочет его сжечь. Вы его ловите, он убегает. На следующий день он возвращается трезвым и просит прощения. А потом возвращается пьяный с пистолетом и убивает твою жену и детей", – рассказывает "Торто" .

"Это третья чеченская война – и в этот раз мы победим", – добавляет один из солдат его подразделения, 20-летний парень с позывным "Мага".

Мага женат и имеет детей. Он уверяет, что жена полностью поддерживает его решение воевать, хотя и "волнуется, но знает, что воевать надо".

На украинской стороне воюют от 150 до 200 чеченских добровольцев, большинство из которых – сыновья и внуки эмигрантов, участвовавших в Первой или Второй чеченских войнах и вынужденные покинуть Чечню после прихода к власти режима Кадырова.

Чеченцы сражаются в Украине в трех формированиях: батальон имени Джохара Дудаева, названный в честь первого постсоветского президента независимой Чечни, батальон имени шейха Мансура и более тайный батальон, сотрудничающий с украинской военной разведкой ГУР, и члены которого одеваются в черное.

Наиболее преданные добровольцы

По оценкам журналистов, чеченцы – являются одними из самых преданных и идеологических в борьбе, так же, как и около 200 воюющих за Украину белорусов – гораздо больше, чем большинство западных и латиноамериканских добровольцев.

Американцы и британцы – это в основном ветераны Ирака и Афганистана. За некоторыми исключениями, большинство из них признают, что они в Украине, потому что им не нравится гражданская жизнь и они не хотят, чтобы их опыт и подготовка пропали зря. Хотя они также верят, что украинские военные усилия – это правильное дело.

По информации Politico, чеченцы сейчас в большинстве своем участвуют в боях за Бахмут, которые по своей кровавости сравнимы с временами Первой мировой войны.

Упорный исследователь военной истории, чеченский доброволец "Торт" говорит: "Это Верден", вспоминая о самой длинной и кровавой битве Первой мировой войны.

"Это настоящий ад", – добавляет он.

И "Торто", и "Мага" не сомневаются, что они в Украине, чтобы воевать за Чечню. Поражение России в этой войне неизбежно приведет к вооруженному восстанию на Северном Кавказе, уверены добровольцы.

"Рано или поздно мы все будем свободны. Поверьте мне, когда Россия проиграет эту войну с Украиной, она не сможет существовать как государство. Это невозможно. Она развалится", — говорит Торто и эту точку зрения повторяют белорусские добровольцы, с которыми Politico общалось за два дня до этого.

"Нам просто нужна свобода. Людям нужна свобода", – объясняет "Торто".

Ненависть к "кадыровцам"

Он выражает отвращение к "кадыровцам" — и особенно к зверствам, с которыми их связывают.

"Некоторые следователи подозревают, что именно "кадыровцы", а не наемники "Вагнера", отрубили голову украинскому пленному в начале этого месяца, что также было выложено в сеть. "Мага" и "Торто" презирают кадыровцев как "ненастоящих солдат", которые находятся в Украине только ради денег", – пишет издание.

Не получают зарплату

По информации Politico, несмотря на всю преданность борьбе, чеченцы не сильно связаны с другими иностранными добровольцами, воюющими на стороне Украины. Они формально не входят в Международный легион, не получают зарплату от украинского правительства и должны сами себя экипировать.

Украинские чиновники не могут объяснить, чем руководствуются в таком отношении к добровольцам из Чечни. Они ссылаются на юридические проблемы, поскольку формально чеченцы – граждане России. Но "Торто" предполагает, что это во многом связано с распространенным отрицательным восприятием чеченцев, как головорезов и воров.

Это не помешало членам батальона имени Джохара Дудаева и не ослабило их энтузиазма к борьбе, и они надеются, что их участие в этой войне медленно изменит отношение многих украинцев к чеченцам, хотя жестокость кадыровцев, конечно, не помогает этому.

"Когда я слышу, как французские или немецкие эксперты говорят о том, что Россию нужно спасти и не дать ей развалиться, и как ее можно восстановить как демократическое государство, я просто качаю головой", — заключает "Торто".

Ранее премьер Ичкерии Ахмед Закаев рассказал о том, почему чеченцы не удержали победу после первой войны с РФ.

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