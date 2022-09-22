РФ категорически не хотела обменивать азовцев, потому что на них держался миф о причинах вторжения – Анна Маляр

Замминистра обороны отметила, что процесс обменов обычно засекречен, и в такой ситуации очень сложно общаться с обществом и выстраивать доверие.

Россия категорически не хотела обменивать азовцев, потому что на них держался российский миф о причинах вторжения в Украину.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр написала в Telegram, комментируя вчерашний обмен пленными.

"Обменом занимались непосредственно президент, Ермак (руководитель Офиса президента Андрей Ермак – ред.) и Буданов (начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов – ред.). И им удалось в четыре раза увеличить численность наших для обмена по сравнению с той цифрой, о которой говорилось сначала ", – написала она.

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Маляр добавила, что, кроме того, в работе по обмену принимали участие руководители МВД и СБУ.

Она подчеркнула, что это была системная, организованная достаточно длительная работа нашего государства.

Маляр отметила, что процесс обменов обычно засекречен, и в такой ситуации очень сложно общаться с обществом и выстраивать доверие.

"Все время, пока продолжался переговорный процесс, государство было в коммуникации с семьями пленных – откровенно, насколько это возможно в такой ситуации. А вот коммуникировать со всем обществом, учитывая чувствительность темы, возможно только на уровне месседжа – "длится переговорный процесс, государство делает все возможное". Ведь любое лишнее слово может сорвать переговоры", — подчеркнула замминистра.

Она отметила также важность доверия общества в этом вопросе.

"Доверие проявилось в терпеливом ожидании, без публичных истерик и пустых обвинений, в вере в то, что государство своих не бросает и прилагает все усилия, которых только возможно, ради их возвращения домой. За сухими словами "переговоры продолжаются" стоит титаническая работа. Ведь РФ категорически не хотела обменивать азовцев и собиралась устроить позорное судилище над нашими героями. Вы знаете, что на азовцах держался российский миф о причинах вторжения. Впрочем, Украина заставила Российскую Федерацию действовать по нормам международного права и передать наших военнопленных", — отметила Маляр.

Она подчеркнула, что результат необычен для каждого украинца.

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина уволила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

В частности, среди уволенных — командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Освобождены и защитницы Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая, попавшая в плен, находясь в надежде.

Был обнародован список всех 215 освобожденных пленных.

Худые, бородатые и истощенные: омбудсмен - об освобожденных из плена украинцах

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