РФ "крыла" артой: как с третьего раза ВСУ удалось взять в плен "импортного" оккупанта КНДР

Пленных КНДР взяли в плен с третьей попытки. Первый солдат Северной Кореи, взятый в плен, был тяжело ранен и умер, второй – совершил самоубийство.

Российские оккупанты совершили массированный артобстрел, чтобы не дать украинцам вывести с позиций захваченного в плен северокорейского военного.

Об этом рассказали военнослужащие Сил специальных операций (ССО), задействованных в операции, передает "Радио Свобода".

По их словам, оккупанты до последнего не давали ССО выйти из леса вместе с пленным.

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"Они, наверное, догадались, что мы хотим забрать их бойца, и начался массированный артобстрел. Причем они стреляли очень близко и очень точно. Они до последнего не хотели, чтобы мы его забрали оттуда. Также был задействован один FPV-дрон. Он тоже не попал, но это хорошо для нас", – рассказывает оператор ССО с позывным "Грек".

По его словам, военные ССО готовились взять в плен солдат из Северной Кореи, в частности учили фразы на корейском. Украинские спецназовцы подошли к месту дислокации группировки врага в лесу в маскировочных халатах, поэтому были незаметны.

Это уже третья попытка взять в плен военнослужащих КНДР. Первый солдат Северной Кореи, взятый в плен, был тяжело ранен и незадолго после захвата умер, второй – совершил самоубийство. Поэтому пленника осмотрели и отобрали у него средства, которыми он мог повредить себе.

"Возможно, у него был болевой шок от ранения и он еще не сориентировался, что происходит. Мы очень быстро подошли к нему. Одновременно находившиеся с нами побратимы контролировали каждое его движение, то есть держали на прицеле, чтобы не повредить группе. Скорее всего, он был дезориентирован, — говорит Грек.

После взятия в плен пленнику сделали обезболивающий укол, а затем передали медикам. По словам украинских военных, кореец очень хотел пить и есть.

Сам пленный сегодня рассказывал, что в течение 5 дней оставался на поле боя, пока его не обнаружили бойцы Украины.

Напомним, что 11 января ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

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