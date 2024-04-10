РФ манипулирует по поводу своего летнего наступления: где будет основной удар

По словам руководителя ЦПД, россияне "прощупывают" не только фронт, но и реакцию населения.

Российская пропаганда намеренно "вбрасывает" ИПСО о вероятном "наступлении" оккупантов на Харьков, Херсон, Сумы или Киев.

Зачем это делает враг и что задумали в Москве, объяснил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

"Сейчас гражданских вообще обработают этими "ипсохами". Они прощупывают не только фронт, они прощупывают реакции населения на определенные вещи. Вбрасывают о Харькове, о наступлении, об окружении", — сказал Коваленко.

Он напомнил о фейковых сообщениях от ГСЧС об "эвакуации из Харькова", которые оказались вражескими ИПСО. Похожие фейки обвиняли для жителей Чернигова, Сум, Киева. По мнению руководителя ЦПД, такими "вбросами" россияне хотят привести к тому, чтобы побольше людей уехало из городов и была паника.

"И таким образом они размывают восприятие: люди не понимают, а откуда же они будут наступать. С другой стороны, вот эта железная дорога... которую они тянут в Крым, южная и там... они также создают определенное видение для наших военных, что они могут и там где-то накопить... Но, конечно же, основной удар, лично как я вижу, он будет нанесен все же – Угледар, Часов Яр, Краматорск и Купянское направление", – подытожил Андрей Коваленко.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что оккупационная армия России готовит новое наступление уже в мае-июне. Также он сообщил, что Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих.

Ранее военный эксперт рассказал, почему оккупанты усилили обстрелы пограничных областей.

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