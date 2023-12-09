РФ масштабно меняет демографический состав Крыма – на полуостров переселили 800 тысяч россиян: ISW

Сотни тысяч россиян заселили в Крым после аннексии полуострова.

С начала аннексии Крыма в 2014 году на полуостров прибыло около 800 тыс. граждан России, в то время как более 100 тыс. украинцев были вынуждены покинуть полуостров.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на данные украинского Хельсинкского союза по правам человека.

По словам правозащитников, ключевыми инструментами реализации политики массового переселения россиян в Крым стали льготное ипотечное кредитование, масштабное перемещение представителей российских властей и силовых структур, выселение украинцев на материковую часть Украины и стимулирование переезда украинцев на территорию России, чтобы освободить место жительства в Крыму и привлечь граждан России на переселение.

"Российские оккупационные власти в других регионах принимают подобные меры по восстановлению населения. В Союзе сообщили, что российские власти сейчас пытаются поощрить россиян переселяться в оккупированный Крым из-за высокой интенсивности военных действий вблизи", — пишут в ISW.

Напомним, оккупанты получили четкие временные границы по захвату Авдеевки и Купянска из-за выборов в России.

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