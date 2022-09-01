РФ массированно обстреляла Харьковщину: часть запущенных из Белгорода ракет "самоликвидировалась"

В ночь на 1 сентября из российского Белгорода по Харькову оккупационные войска запустили 5 ракет.

Часть запущенных из Белгорода ракет – "самоликвидировалась" не на территории Украины. Места попаданий других ракет устанавливают правоохранители. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава ОВА.

За сутки по области оккупанты наносили удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам.

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На Изюмщине из-за интенсивных обстрелов пострадали частные домовладения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Балаклее ранения получили четверо мирных жителей.

Среди раненых – 13-летний мальчик. Мужчина 50 лет в Балаклее, к сожалению, погиб.

В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено одно из зданий агропредприятия.

Ночью оккупанты нанесли удары по Чугуевскому району. В Печенегах возник пожар в 5-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек. С ранением госпитализирован 30-летний мужчина.

Около трех часов ночи россияне снова ударили по Печенегам. Повреждены частные домовладения, здание амбулатории.

"Российские оккупанты на Харьковщине наносят постоянные удары и ведут разведку. Однако военные ВСУ уже 190-й день продолжают держать позиции по всем направлениям", — подытожил Синегубов.

Напомним, днем 31 августа Россия ударила по Харькову, над городом поднялся столб дыма (фото).

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