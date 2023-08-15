РФ массированно ударила по Львовщине: что известно о попадании шести ракет в области

Российская армия атаковала крылатыми ракетами Львовскую область и Львов во время воздушной тревоги – с 05:20 до 05:30. Одну ракету удалось сбить силам ПВО. Впрочем, шесть – попали.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время этой ракетной атаки, к счастью, обошлось без погибших. Пострадали 15 человек. Самой младшей пострадавшей 10 лет, самой старшей — 72. У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окна, ушибов. Пять человек госпитализировали", — сообщил очевидец. .

Всего во Львовской области оккупанты повредили около 40 домов. Во Львове разрушены 20 домов в Железнодорожном районе: больше всего — на улицах Каховской и Патона. В результате попадания возникли возгорания, а также были повреждены окна и крыши.

Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбило окна. Произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия. Кроме того, одна из ракет попала по территории детского сада, получила повреждения здание учебного заведения.

На Львовщине, в селе Ставчаны разрушены 15 жилых домов в частном секторе, из них шесть – критически. Также повреждены легковые автомобили.

В селе Суховоля обломками от ракет повреждены четыре жилых дома в частном секторе. Пострадавших нет.

Атака на Львовскую область

В регионе воздушная тревога продолжалась с 04:02 до 05:49. Впоследствии во Львове прозвучали два взрыва. Об этом сообщили жители города в Сети. Впоследствии их подтвердили власти.

Стало известно, что на Львовщине есть попадания после взрывов, пострадали частные дома. Известно, что во Львове из поврежденных домов, где возникли пожары, эвакуируют людей.

Утром в ОВАЕ рассказали о последствиях атаки на регион. По словам главы области Максима Козицкого, во Львове, Суховоле и Ставчанах пострадали дома людей.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что ночью россияне "демилитаризовали" детсад во Львове. Одна из ракет попала в детский павильон дошкольного учебного заведения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 70 человек остались без жилья! Ракета ударила по Львову

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