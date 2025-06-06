РФ массированно ударила по Украине: как атаковал враг и кто отражал нападение — официальные данные

6 июня обезврежено 406 средств воздушного нападения РФ / © ТСН.ua

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В ночь на 6 июня противник атаковал 452 средствами воздушного нападения.

Об этом заявили Воздушные Силы ВС Украины.

По официальным данным, враг атаковал Украину 407 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Места запусков: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (Россия), Гвардейское (ТОТ Крыма).

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В ночь на 6 июня противник атаковал 452 средствами воздушного нападения

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 летели из Курской и Воронежской областей России.

36 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области над Каспийским морем.

Двумя крылатыми ракетами Искандер-К враг атаковал из района Джанкой на ТОТ Крыма.

Одна противорадиолокационная ракета Х-31П была запущена с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.

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Кто отражал воздушное нападение врага 6 июня

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны.

199 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 169 были локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Четыре баллистических ракеты Искандер-М/KN-23, еще две — не достигли целей (локационно потеряны).

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Также речь идет о 30 крылатых ракетах Х-101 и двух крылатых ракетах Искандер-К.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях, падение сбитых (обломки) в 19 локациях.

Напомним, во время массированного удара по Украине в ночь на 6 июня россияне применили как БПЛА, так и баллистические ракеты. Таким образом противник перегружает ПВО, запуская воздушные цели по разным направлениям.

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