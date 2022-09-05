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РФ массово обстреливает украинские города и села вдоль линии фронта (список)

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РФ массово обстреливает украинские города и села вдоль линии фронта (список)

Фото: Associated Press

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на основных направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 5 сентября.

На Сиверском направлении обстрелам подверглись приграничные районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На других направлениях противник продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

Так, на Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Борщевая, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Момотово, Байрак, Слобожанское, Гусаровка, Мосьпаново и Чеполь.

  • На Славянском направлении – Краснополье, Вернополье, Дубровное и Богородичное;
  • на Краматорском направлении – Донецкое, Пискуновка, Кривая Лука, Сиверск и Спорное;
  • на Бахмутском направлении – Николаевка, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Кодема, Зайцево и Майорск;
  • на Авдеевском направлении – Александровка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка и Марьинка;
  • на Новопавловском направлении – Вольное Поле, Времевка, Новомихайловка и Керменчик;
  • на Запорожском направлении – Зеленое Поле, Новоселка, Новополье, Гуляйполе, Красное, Каменское.

На Южнобугском направлении россияне сосредотачиваются на обороне занятых ранее рубежей и позиций. Оккупанты продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Квитневое, Шевченково, Любомировка, Новогригоровка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.

Ранее в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в Купянске и Херсоне.

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