РФ массово отправляет срочников на войну: ISW об опасности усиления русской армии

Минобороны РФ все чаще принуждает призывников подписывать контракты на военную службу для участия в боевых действиях в Украине. Командование пытается создать больше штурмовых сил для поддержания нынешнего темпа наступательных операций.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на сообщения татарско-башкирской службы Радио Свобода "Идель Реалии". В материале говорится, что родители российских призывников, служащие в воинской части в Чебаркуле Челябинской области, написали обращение для прямой линии диктатора РФ Владимира Путина 19 декабря. В обращении говорится, что их детей заставляют подписывать контракты на военную службу в Вооруженных силах.

Между тем, оппозиционное издание "Мобилизационные новости" 18 декабря сообщило, что российский призывник из Псковской области недавно скончался во временно оккупированной Запорожской области по неизвестным причинам.

Руководитель российского РФ Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что воздушно-космические силы РФ завершают формирование первого полка зенитных ракетных комплексов С-500. По его словам, их армия завершает испытание атомной подлодки с баллистическими ракетами "Князь Пожарский" класса "Борей-А". Кроме того, к 2028-му военные планируют пополнить Военно-морской флот РФ еще двумя подводными лодками класса "Борей", сказал Герасимов.

В ISW отмечают, что украинский военный обозреватель Петр Черник заявил, что ВСУ повредили и уничтожили до 28 российских надводных кораблей с начала полномасштабного вторжения в Украину. Аналитики отмечают, что Силы обороны повредили и уничтожили 10 из 15 десантных кораблей Черноморского флота России, но на вооружении этого флота все еще находится 20 носителей крылатых ракет "Калибр".

Напомним, главком Александр Сырский рассказал о количестве военных РФ в Украине. По его словам, интенсивность войны растет как по масштабу, так и по численности военных.

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