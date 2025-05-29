РФ массово перегоняет стратегическую авиацию на "Оленью": что известно

Ту-22

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Спутниковые снимки обнаруживают странные маневры стратегической авиации России. По состоянию на 26 мая 2025 года на аэродроме «Оленья» одновременно сосредоточено 40 бомбардировщиков Ту-22М3, 11 стратегических ракетоносцев Ту-95МС (то есть 20% от их общего количества в строю), а также пять транспортных Ан-12.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки AviVector, сообщает издание Defence Express.

Такое сосредоточение самолетов на одном аэродроме является нетипичным и выглядит как продолжение масштабной перегруппировки авиации. По имеющимся данным, в середине мая 42 Ту-22М3 были замечены на сибирской авиабазе «Белая». То есть в течение двух недель эти самолеты были массово передислоцированы обратно в «Оленьи». Несмотря на это, использование Ту-22М3 в ракетных ударах по Украине пока остается крайне ограниченным.

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Интересно, что из 11 Ту-95МС на базе «Оленья», в массированном ударе 26 мая участвовали только три самолета из 11 имеющихся.

На другой ключевой базе — «Энгельс» — ситуация также динамична. По состоянию на 25 мая было зафиксировано 6 Ту-95МС, 3 Ту-160 и 4 Су-34, однако уже на следующий день — только по три Ту-95МС и Ту-160, и 2 Су-34. После удара 26 мая на «Энгельс» вернулись 7 Ту-95МС, еще один перелетел на «Оленью».

Эти интенсивные ротации свидетельствуют о намерении россиян дезориентировать украинскую и западную разведку — чтобы сделать невозможным оперативное определение момента подготовки к новому ракетному удару. При этом РФ жертвует летным ресурсом стратегической авиации, в частности Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160.

Напомним, утром Воздушные силы ВСУ, россияне запустили по Украине 90 дронов. Силы ПВО сбили часть из них, однако были и попадания.

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