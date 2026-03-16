РФ массово вербует африканцев на войну в Украину: страны региона хотят объяснений от Москвы

Африканские наемники / © news.sky.com

Реклама

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади планирует на этой неделе совершить визит в Россию, чтобы поднять вопрос вербовки граждан страны в российскую армию.

Об этом сообщает Reuters .

По словам министра, на правительство Кении растет давление со стороны родственников граждан, оказавшихся вовлеченными в войну против Украины. Многие семьи требуют от власти принять активные меры, чтобы вернуть своих родных домой и прекратить их участие в боевых действиях.

Реклама

"Мы хотим привлечь внимание к страданиям кенийских семей и найти практические решения этой проблемы", - подчеркнул Мудавади.

Он подчеркнул, что Кения стремится разрешить ситуацию по дипломатическому пути и не планирует действовать конфронтационно.

По данным украинской стороны, в боевых действиях может принимать участие более 1700 граждан африканских стран.

Аналитики предполагают, что реальное количество таких бойцов может быть значительно больше.

Реклама

По информации разведки Кении, среди этих людей может быть более тысячи граждан страны. Часто они привлекаются через посредников, обещая высокооплачиваемую гражданскую работу или возможность обучения.

Подобная ситуация вызвала беспокойство и в других странах Африки. В частности, в феврале власти Ганы сообщали, что более 50 граждан государства погибли после того, как они были вовлечены в боевые действия против Украины.

Правительство Южной Африки также приступило к проверке обстоятельств, при которых ее граждане могли отправиться на войну. Власти выясняют, действовали ли посреднические структуры и могли ли быть использованы старые сети наемников.

Правозащитная организация Inpact сообщила, что в проверенных списках новобранцев фигурируют более 1400 человек из разных стран Африки.

Реклама

Среди государств с самым большим количеством завербованных называют Камерун, Египет и Гану.

Эксперты считают, что эти данные могут отражать только часть масштабной вербовочной системы. После обнародования отчета к правозащитникам обратились десятки семей, подтвердивших подобные схемы привлечения людей.

В то же время, большинство африканских правительств пытаются действовать осторожно, чтобы не обострять дипломатические отношения с Москвой.

Ранее сообщалось, что власти Ганы обратились к России с требованием остановить вербовку своих граждан в российскую армию после того, как была подтверждена гибель 55 ганцев .

Реклама

