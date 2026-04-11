РФ меняет стратегию на фронте: куда бросили резервы - ISW

Российские войска изменяют подходы к ведению боевых действий на фронте, сосредотачивая усилия на наступлении в районе Гуляйполя, однако эта стратегия пока не приносит ощутимых результатов.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российское командование сделало ставку на наступательные действия в зоне ответственности 5-й общевойсковой армии к западу от Гуляйполя, вместо того чтобы усиливать оборону на других участках, в том числе в направлении Александровки, где украинские силы активно контратакуют.

Несмотря на это, существенного продвижения россиянам добиться не удалось. В то же время, украинские подразделения в последние дни продолжают контрнаступательные действия в этом районе, что затрудняет реализацию планов РФ.

Для усиления наступления российское командование опрокинуло дополнительные силы, в том числе подразделения морской пехоты и мотострелковые бригады. В то же время, на другие направления, где продолжаются украинские атаки, было направлено значительно меньше подкреплений, что свидетельствует о дисбалансе в распределении ресурсов.

Отдельно в отчете говорится, что Россия начала активнее использовать стратегические резервы. Их разворачивают сразу в нескольких направлениях — Гуляйпольском, Запорожском и в районе Александровки. Целью является как наращивание темпов наступления, так и сдерживание украинских контратак.

В то же время, даже привлечение резервов не дало России существенных тактических успехов. Украинские силы продолжают давить на отдельных участках, заставляя российское командование опрокидывать силы с одних направлений на другие.

В отчете также обращается внимание, что украинские контратаки создают для РФ сложные дилеммы, приводящие к перенапряжению войск. В частности, россияне вынуждены отвлекать ресурсы от приоритетных направлений, таких как Донетчина и так называемый фортификационный пояс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска, вероятно, уже начали использовать свои стратегические резервы, однако несмотря на значительные потери, их численность на фронте продолжает расти.

Аналитики ISW заключают, что изменение стратегии и привлечение резервов пока не позволяют России добиться решающих результатов, тогда как действия украинских сил продолжают срывать планы противника на ключевых направлениях.

