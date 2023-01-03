РФ мобилизует тех, кого бросит умирать, а мы – цивилизованный мир: Зеленский – о новом наступлении врага

Зеленский предупредил, что оккупанты могут бросить все, что имеют для попытки нового наступления.

Россия обязательно попытается бросить все свои оставшиеся у нее силы, чтобы изменить ситуацию на фронте в свою пользу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 3 января.

Президент отметил, что начал этот год сразу с того, что самое необходимое Украине – переговоры с союзниками.

"Только что говорил с премьер-министром Канады, и это четвертый международный разговор за сегодня. Премьер-министр Нидерландов, премьер-министр Британии, премьер-министр Норвегии. И вот Джастин Трюдо", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что такие разговоры происходят именно сейчас – накануне готовящихся Россией новых мобилизационных процессов.

"Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону", – подчеркнул он.

Зеленский не сомневается, что путинский режим бросит все, что у него осталось, и всех, кого сможет собрать, "чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и хотя бы отложить свое поражение".

"Мы должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка их нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. Я благодарю всех понимающих партнеров. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать, мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", – подытожил глава государства.