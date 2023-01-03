РФ мобилизует тех, кого бросит умирать, а мы – цивилизованный мир: Зеленский – о новом наступлении врага

Зеленский предупредил, что оккупанты могут бросить все, что имеют для попытки нового наступления.
Россия обязательно попытается бросить все свои оставшиеся у нее силы, чтобы изменить ситуацию на фронте в свою пользу.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 3 января.
Президент отметил, что начал этот год сразу с того, что самое необходимое Украине – переговоры с союзниками.
"Только что говорил с премьер-министром Канады, и это четвертый международный разговор за сегодня. Премьер-министр Нидерландов, премьер-министр Британии, премьер-министр Норвегии. И вот Джастин Трюдо", – сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что такие разговоры происходят именно сейчас – накануне готовящихся Россией новых мобилизационных процессов.
"Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону", – подчеркнул он.
Зеленский не сомневается, что путинский режим бросит все, что у него осталось, и всех, кого сможет собрать, "чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и хотя бы отложить свое поражение".
"Мы должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка их нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. Я благодарю всех понимающих партнеров. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать, мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", – подытожил глава государства.
Что известно об угрозе нового наступления России
Напомним, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что в 2023 году россияне могут пойти в новое наступление и рассматривают для этого три сценария.
По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, сейчас РФ формирует резервы, чтобы проводить наступление на определенных направлениях где-то в начале весны. По словам Мусиенко, Россия может готовить одновременное наступление по нескольким направлениям. В частности – с востока и севера Украины.
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что РФ в январе готовит новую волну мобилизации.
В то же время в Генштабе ВСУ отмечают, что по состоянию на конец декабря развернутая в Беларуси, Брянской и Курской областях РФ группировка оккупантов вдвое меньше задействованной для наступления на Киев в феврале прошлого года.
Еще раньше главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. Генерал заявлял, что это наступление "может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — конце января".