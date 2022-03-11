РФ "мобилизует" зэков и создает "комендатуры" на захваченных территориях — сводка Генштаба

В отдельных населенных пунктах россияне, в нарушение норм Международного гуманитарного права, совершают грабежи, берут в заложники и казнят гражданское население.
На временно оккупированных территориях захватчики проводят агрессивную пропаганду, пытаясь склонить на свою сторону местное население.
О начале шестнадцатых суток войны с Россией говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 11 марта.
Существенных изменений в расположении украинских войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.
Пропаганда и призывы к коллаборации
На захваченных территориях оккупанты активно проводят агрессивную российскую пропаганду. Они распространяют пророссийские месседжи и пробуют договориться с местным населением.
На территории Херсонской области россияне пытаются ввести административно-полицейский режим, создают систему комендатур во временно захваченных населенных пунктах.
Черниговщина
Во время столкновений с подразделениями ВСУ, которые продолжаются на территории Черниговской области, захватчики продолжают терпеть существенные утраи. В результате личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен.
Нарушение гуманитарного права
В отдельных населенных пунктах россияне, в нарушение норм Международного гуманитарного права, совершают грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения.
РФ "мобилизует" зэков
В исправительных колониях Ростовской области РФ идет вербовка заключенных. Им предлагают присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил России готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.
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