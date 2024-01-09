РФ модернизирует ракеты Х-22 кассетной боевой частью: что будет мишенью для оккупантов — эксперт

В открытых источниках на днях появился документ, согласно которому Дубненский машиностроительный завод (Московская область, РФ), на котором производились, а сейчас ремонтируют и модернизируют после длительного хранения ракеты Х-22 /32, получил задачу интегрировать в ракеты Х-22 кассетную боевую часть.

Об этом пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в совместном материале с OBOZ.UA.

По его словам, такая задача заводу была поставлена еще в 2023 году.

Характеристика ракет Х-22

Коваленко напоминает, что украинская ПВО с начала войны еще ни разу не перехватывало сверхзвуковую российскую ракету Х-22. Однако не потому, что эти ракеты "неуловимы и не имеют аналогов", а потому, что они пока не залетали в зону действия ЗРК Patriot и SAMP/T, которые в теории имеют все возможности перехвата Х-22.

Военное командование РФ еще в 2022 году начало "трясти" свои склады с советскими ракетами Х-22 из-за дефицита современного и высокоточного ракетного вооружения.

Так, с мая 2022 года они интенсифицировали применение этих ракет, принятых на вооружение еще в 1968 году, которые даже по меркам того времени не очень радовали своими характеристиками – особенно в вопросах точности и надежности топливной системы.

"Фактически с первых дней возобновления применения Х-22 россияне убедились, что проблемы этих ракет никуда не испарились. Они не только были столь же неточные и с высоким показателем отказа силовой установки, но и демонстрировали критическую зависимость точности и надежности от дальности полета. По сути, использование на максимальную дальность (600 км) этой ракеты на порядок повышало отклонения от цели. Максимальное отклонение, которое было зафиксировано за весь период войны, составляло три километра", – рассказал обозреватель.

Когда россияне стали проводить регулярные и интенсивные тренировочные полеты и пуски Х-22 по полигону "Дубровичи" в Рязанской области, они установили, что условно-эффективная дальность полета Х-22 не превышает 150-200 км, поскольку дальше резко увеличивает вероятность отказа топливной системы, а также отклонение от цели.

Какой будет Х-22 с кассетной боевой частью

Как пишет Коваленко, кассетные боевые части были очень популярны в СССР – особенно в ракетах и реактивных снарядах для реактивных систем залпового огня (РСЗО), поскольку практически все советские средства поражения отличались низкой точностью.

"Применение кассетных БЧ позволяло повысить возможность поражения цели, пусть и меньшим зарядом. Вполне логично то, что Х-22, известная своей низкой точностью, может иметь кассетную боевую часть. Конечно, нельзя говорить об использовании всего объема ее родной БЧ в 960 кг, но ее наполнение теоретически может превышать несколько сотен идентичных суббоеприпасов", — объясняет эксперт.

Как, например, 9Н210 – это основной осколочно-фугасный боевой элемент реактивных снарядов 9М55К РСЗО "Смерч" и 9М27К "Ураган". Один такой суббоеприпас весит 1,85 кг с массой взрывчатого вещества 300 г. При этом в боевой части 9М55К1 (массой 243 кг) размещается 72 таких элемента, или 133 кг. То есть 110 кг объема БЧ реактивного снаряда заняты не поражающими элементами, а сопутствующими элементами конструкции и пустым пространством.

Так, расчетный объем чистой массы суббоеприпасов для БЧ Х-22, на примере 9Н210, может составлять около 600 кг и вмещать более 300 элементов, идентичных 9Н210. Но, как отметил эксперт, все показатели зависят от того, насколько эргономично и рационально будет использовано пространство российскими "специалистами".

По каким объектам РФ будет применять Х-22 и какая опасность

За почти два года с начала полномасштабного вторжения оккупанты очень редко применяли Х-22 по военным объектам. Они наносили ими удары преимущественно по гражданским объектам, энергетической инфраструктуре, складским помещениям.

Самые известные террористические удары с применением Х-22 были отмечены 27 июня 2022 года – по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, 1 июля 2022 года – по жилому многоэтажному зданию и базе отдыха в Сергеевке, а 14 января 2023 года – по многоэтажному жилому дому в Днепре, в результате чего погибли более 45 человек, а 1700 остались без жилья.

По словам Александра Коваленко, Россия вряд ли кардинально изменит тактику применения этих ракет, хотя с учетом количества суббоеприпасов это средство вполне могло бы применяться либо по скоплению украинских войск или технике, поскольку позволяли бы наносить удары по большим площадям.

Такие ракеты российские оккупационные войска могут пытаться запускать по украинским аэродромам, но находящиеся в постоянном пользовании объекты расположены за пределами эффективного применения Х-22.

"Все это указывает на то, что в случае успешной интеграции кассетных БЧ в ракеты Х-22 оккупанты продолжат их применять по тыловой Украине, в частности по городам. С одной стороны, кассетная боевая часть уменьшает эффект точечных разрушений, но с другой – приводит к большей количества микроразрушений на большей территории, то есть россияне от псевдоточечного разрушительного воздействия перешли на охват большей площади разрушений, что может быть использовано ими в процессе попыток наносить удары по энергетической инфраструктуре, во время которых промахнуться ракетой Х-22 по объекту очень высока вероятность, а вот если обсыпать взрывчатыми элементами...", — подытожил военный обозреватель.

Напомним, Коваленко рассказал, что на Авдеевском направлении россияне готовят коварный план.

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