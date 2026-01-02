ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
222
Время на прочтение
2 мин

РФ модернизирует "Шахеды": эксперт показал новую опасную находку на дронах

Россияне продолжают совершенствовать свои ударные беспилотники в попытке противодействовать украинской системе ПВО и теперь оснащают Шахеды инфракрасными прожекторами.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Инфракрасный прожектор на русском дроне

Инфракрасный прожектор на русском дроне

Враг ищет способы оградить свои БПЛА от украинских «охотников за дронами». О новой находке сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей Флеш Бескрестнов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зачем «Шахедам» прожекторы

По словам эксперта, такое оборудование на Шахедах он видит впервые.

«Это ИК (Инфракрасный) прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации. Враг продолжает работать над контрмерами», — отметил «Флэш».

Как это работает: Большинство камер ночного видения, которые используют украинские мобильные группы и дроны-перехватчики, чувствительны к инфракрасному спектру. Мощная вспышка ИК-света может «засветить» картинку оператору, делая невозможным прицеливание.

Как обнаружить опасность: совет военным

Кроме дронов, которые могут ослеплять, россияне используют БПЛА с онлайн-управлением («Герберы» и модернизированные «Шахеды») для разведки. «Флэш» предоставил инструкцию, как их обнаружить с помощью прибора TinySA Ultra .

Если в эфире появляются горизонтальные риски в диапазоне 1300–1500 МГц , это свидетельствует о работе видеопередатчика вражеского дрона.

Что это значит для военных:

  1. Угроза удара: Мобильные огневые группы (МВГ) и ПВО должны быть готовы №1.

  2. Приоритетная цель: Если БпЛА кружит и дает такой сигнал – это ретранслятор. Его нужно сбивать в первую очередь.

  3. Режим тишины: Дрон ведет разведку, поэтому минимизировать активность на земле.

  4. Разоблачение позиций: Если дрон с сигналом висит над вами — вашу позицию изучили, возможен удар.

  5. Шпионаж: Враг может снимать работу зенитных дронов, чтобы изучать тактику ВСУ.

Сергей Бескрестнов также призвал военных делиться с ним информацией о любых новых находках напрямую, поскольку бюрократические процедуры часто тормозят обмен данными между ведомствами.

Напомним, Россия наращивает удары по Украине авиабомбами. Военные считают, что КАБ является новой смертельной угрозой 2026 года.

Дата публикации
Количество просмотров
222
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie