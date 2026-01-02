- Дата публикации
РФ модернизирует "Шахеды": эксперт показал новую опасную находку на дронах
Россияне продолжают совершенствовать свои ударные беспилотники в попытке противодействовать украинской системе ПВО и теперь оснащают Шахеды инфракрасными прожекторами.
Враг ищет способы оградить свои БПЛА от украинских «охотников за дронами». О новой находке сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей Флеш Бескрестнов.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зачем «Шахедам» прожекторы
По словам эксперта, такое оборудование на Шахедах он видит впервые.
«Это ИК (Инфракрасный) прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации. Враг продолжает работать над контрмерами», — отметил «Флэш».
Как это работает: Большинство камер ночного видения, которые используют украинские мобильные группы и дроны-перехватчики, чувствительны к инфракрасному спектру. Мощная вспышка ИК-света может «засветить» картинку оператору, делая невозможным прицеливание.
Как обнаружить опасность: совет военным
Кроме дронов, которые могут ослеплять, россияне используют БПЛА с онлайн-управлением («Герберы» и модернизированные «Шахеды») для разведки. «Флэш» предоставил инструкцию, как их обнаружить с помощью прибора TinySA Ultra .
Если в эфире появляются горизонтальные риски в диапазоне 1300–1500 МГц , это свидетельствует о работе видеопередатчика вражеского дрона.
Что это значит для военных:
Угроза удара: Мобильные огневые группы (МВГ) и ПВО должны быть готовы №1.
Приоритетная цель: Если БпЛА кружит и дает такой сигнал – это ретранслятор. Его нужно сбивать в первую очередь.
Режим тишины: Дрон ведет разведку, поэтому минимизировать активность на земле.
Разоблачение позиций: Если дрон с сигналом висит над вами — вашу позицию изучили, возможен удар.
Шпионаж: Враг может снимать работу зенитных дронов, чтобы изучать тактику ВСУ.
Сергей Бескрестнов также призвал военных делиться с ним информацией о любых новых находках напрямую, поскольку бюрократические процедуры часто тормозят обмен данными между ведомствами.
Напомним, Россия наращивает удары по Украине авиабомбами. Военные считают, что КАБ является новой смертельной угрозой 2026 года.