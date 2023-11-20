РФ модифицировала кассетные авиабомбы и впервые ударила ими по ВСУ – аналитики ISW

Российские оккупанты модифицировали кассетные авиабомбы и впервые использовали их против ВСУ в Донецкой области в районе Старомайорского 19 ноября.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российские войска нанесли большой авиаудар кассетными бомбами РБК-500, модифицированными под планирующие, по украинским позициям у Староморского. Российские военные блогеры утверждают, что этот удар является первым крупным российским ударом по Украине с использованием этого оружия в модификации планирующей бомбы", — пишут аналитики.

Обозреватели отметили, что плохая погода препятствует использованию бронетехники, в частности на западе Запорожской области, но украинские силы все еще атакуют российские позиции с помощью пехотных подразделений. А кассетные боеприпасы наиболее эффективны именно при использовании их против пехоты.

Напомним, США заявили, что передают Украине боеприпасы с обедненным ураном для защиты страны от российских захватчиков и уверены, что украинцы будут использовать их ответственно.

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