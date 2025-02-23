РФ могла не применять ракеты в ночь атаки по Украине из-за их нехватки — авиаэксперт

Армия РФ могла не применять ракеты в ночь на 23 февраля из-за их нехватки. Поэтому россияне выполняют задачи с помощью тех ресурсов, которые есть в наличии.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"Возможно, не стояла задача применять ракеты, не было целей или их просто нет. Судя по имеющимся данным, у РФ есть 8-9 самолетов, снаряженных ракетами Х-101, но они могут держать их в резерве для последующей эскалации", — сказал Константин Криволап.

Это наблюдение он высказал относительно прилетов ИЛ-76 на базу "Энгельс-2" и соответствующих полетов с авиабазы "Оленья" в "Энгельс" в это время.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 23 февраля сообщил, что армия РФ атаковала Украину 267 дронами.

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