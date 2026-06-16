РФ могла потерять большинство боеспособных Ту-22М3: сколько бомбардировщиков осталось

Российский бомбардировщик (иллюстративное фото) / © Getty Images

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В России в Иркутской области разбился еще один дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Это уже третий самолет, который упал в этом регионе с 2022 года. Пока неизвестно, что стало причиной аварии и выжил ли экипаж. По предварительным данным, он мог воспользоваться системой катапультирования.

Подробнее в материале Defense Express.

Именно в Иркутской области расположена авиабаза "Белая", которую используют российские дальние бомбардировщики. Один Ту-22М3 в этом регионе разбился в 2024 году, еще один - в 2025-м, а теперь стало известно о новой потере 2026 года.

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Всего с начала полномасштабной войны Россия могла потерять или получить поврежденными по меньшей мере 24 бомбардировщика Ту-22М3.

Ту-22М3. / © Википедия

Среди таких случаев - повреждение трех самолетов на авиабазе "Дягилево" в декабре 2022 года, уничтожение одного и повреждение еще двух Ту-22М3 на авиабазе "Сольцы" в августе 2023-го, а также сбитие одного бомбардировщика ВСУ над Ставропольским краем в апреле 2024 года.

Кроме того, в июле 2024 года были повреждены два Ту-22М3 на авиабазе "Оленья". В июне 2025 года во время операции СБУ "Паутина" на авиабазах "Оленья", "Белая" и "Дягилево" было уничтожено 12 таких самолетов.

Отдельно следует учитывать потери из-за аварий. В 2024, 2025 и 2026 годах по одному Ту-22М3 разбилось в Иркутской области РФ.

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Ту-22 в каких-либо модификациях Россия не производит с 1993 года. Полноценной замены этим самолетам у РФ нет, а запас комплектующих ограничен. Поэтому даже частичные повреждения могут приводить к списанию самолета или превращению его в "донора" запчастей.

По оценкам The Military Balance, по состоянию на февраль 2025 года на вооружении РФ находились 55 бомбардировщиков Ту-22М3. С тех пор Россия потеряла еще 14 таких машин - из-за аварий и операции "Паутина".

Формально после этого в РФ может оставаться около 41 Ту-22М3. Однако значительная часть этих самолетов может быть непригодна к эксплуатации или использоваться в качестве источника запчастей, хотя на бумаге они до сих пор могут считаться на вооружении.

Чтобы оценить реальное количество исправных машин, следует упомянуть заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова в 2023 году после удара по авиабазе "Сольцы". Тогда, по его словам, у России было 27 исправных Ту-22М3 и еще два самолета находились в ремонте после атаки.

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Из этого можно предположить, что до начала полномасштабного вторжения РФ могло иметь примерно 33–34 боеспособных Ту-22М3.

Если считать, что все пострадавшие на земле самолеты были исправными, а поврежденные машины не удалось восстановить, то сейчас в России может оставаться только около 9-10 рабочих бомбардировщиков этого типа.

Таким образом, с 2022 года РФ могла потерять более 70% боеспособных Ту-22М3. Эти потери фактически невосстановимы, ведь серийное производство таких самолетов давно прекращено, а возможности РФ ограничиваются остатками советских фюзеляжей, из которых пытаются собирать модернизированные Ту-22М3М.

Напомним, вблизи российского Орска разбился учебный самолет Diamond DA42, в результате чего погибли инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Инцидент еще раз подчеркнул проблемы с качеством и безопасностью авиатехники, которую РФ собирает своими силами после введения санкций.

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