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Категория
Война
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РФ могла ударить новейшим КАБом по Днепру: что говорят военные и власть (обновлено)

По информации военных, воздушная цель россиян пролетела более 100 км.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Авиобомба.

Авиобомба. / © ТСН.ua

Утром 28 июня российские военные запустили по Днепру авиабомбу. Ее сбили силы ПВО в пригороде.

Воздушные силы ВСУ прокомментировали сообщение об "атаке КАБа по Днепру".

"Около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита ПВО за пределами города Днепр", - сообщили военные.

Военные подчеркнули, что тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения.

Тем временем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также отреагировал на взрывы в областном центре. По его словам, сработали силы ПВО по бомбе-ракете.

“Благодарю защитников неба за сбивание новейшей бомбы-ракеты “Гром-1”, - подчеркнул чиновник.

Атака на Днепр

Сегодня около 11:30 в Днепре были слышны взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе атаки КАБом, который летел "мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину".

Мониторинговые каналы писали, что российская управляемая авиабомба долетела до Днепра.

Речь идет о гибриде авиабомбы с ракетой, созданной на основе ракеты Х-38ч. Его дальность полета составляет 120 км.

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