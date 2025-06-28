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РФ могла ударить новейшим КАБом по Днепру: что говорят военные и власть (обновлено)
По информации военных, воздушная цель россиян пролетела более 100 км.
Утром 28 июня российские военные запустили по Днепру авиабомбу. Ее сбили силы ПВО в пригороде.
Воздушные силы ВСУ прокомментировали сообщение об "атаке КАБа по Днепру".
"Около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита ПВО за пределами города Днепр", - сообщили военные.
Военные подчеркнули, что тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения.
Тем временем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также отреагировал на взрывы в областном центре. По его словам, сработали силы ПВО по бомбе-ракете.
“Благодарю защитников неба за сбивание новейшей бомбы-ракеты “Гром-1”, - подчеркнул чиновник.
Атака на Днепр
Сегодня около 11:30 в Днепре были слышны взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе атаки КАБом, который летел "мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину".
Мониторинговые каналы писали, что российская управляемая авиабомба долетела до Днепра.
Речь идет о гибриде авиабомбы с ракетой, созданной на основе ракеты Х-38ч. Его дальность полета составляет 120 км.