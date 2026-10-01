РФ могла выпустить рекордные 260 реактивных дронов в сутки: обозреватель предупредил, что будет дальше

Дрон / © ТСН

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Россия за последние сутки могла выпустить по Украине около 260 реактивных беспилотников . Большая часть целей, по оценке военного обозревателя Богдана Мирошникова, направлена на Киев и Киевскую область.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Мирошников предполагает, что такое количество реактивных дронов может быть рекордным. В то же время он подчеркнул, что речь идет о его оценке, а не о официальной статистике Воздушных сил.

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По словам обозревателя, Россия пока не способна запускать по 260 реактивных БПЛА каждый день, поскольку производство еще не масштабировано до такого уровня.

Однако, по его прогнозу, противник может проводить меньшие атаки каждый день, а примерно раз в 7–10 дней формировать гораздо большую волну.

Мирошников считает, что в дальнейшем ситуация все больше будет зависеть от темпов производства с обеих сторон.

Россия, по его оценке, попытается увеличивать выпуск "Гераней-4/5", "Дань-М/Т" и "Бандеролей". Украина, в свою очередь, будет развивать реактивные дроны-перехватчики и наращивать их производство.

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Обозреватель назвал это фактически технологической гонкой, в которой преимущество может периодически переходить от одной стороны к другой.

В то же время Мирошников ожидает, что с увеличением количества украинских реактивных перехватчиков доля вражеских дронов, которые будут достигать целей, должна постепенно сокращаться.

По его оценке, эффективность перехвата уже улучшилась, а более заметный результат от масштабирования новых средств противовоздушной обороны может появиться в ближайшие несколько месяцев.

Ранее премьер Сергей Корецкий заявил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины.

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Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 30 сентября новые отключения света зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.

Также 30 сентября российская армия нанесла удар по генерирующему оборудованию Трипольской ТЭС в Киевской области.

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