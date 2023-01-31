РФ мощно обстреляла жилой массив в Бахмуте: есть погибшие, много раненных (фото разбомбленного города)

Российские оккупационные войска днем 31 января по артиллерии ударили по Бахмуту Донецкой области. В результате чего погибли два человека, еще четыре получили ранения. Артобстрелом россияне нанесли значительные разрушения городу.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По его данным, среди погибших в результате вражеского артобстрела – несовершеннолетний парень.

"В сплошную руину превратили российские оккупанты когда-то уютный город Бахмут. Уже несколько месяцев подряд оккупанты методично и целенаправленно стреляют по Бахмуту, убивают его жителей. Сегодняшний день, к сожалению, не исключение: 2 человека погибли в результате очередного артобстрела, который произошел несколько часов", – говорится в его сообщении.

Кроме того, Кириленко сообщил о 4 раненых гражданских. Повреждения вследствие атаки РФ получила аптека, магазин и другие здания.

Россияне из артиллерии обстреляли Бахмут / Фото: Павел Кириленко/Facebook

"Россияне равняют Бахмут с землей, убивая всех, до кого могут дотянуться. Все военные преступления тщательно документируем. За все будут отвечать!", — подытожил Кириленко.

Войска РФ превратили Бахмут в сплошную руину / Фото: Павел Кириленко/Facebook

По данным прокуратуры, вооруженные силы РФ обстреляли жилмассив. В результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик. Впрочем, правоохранители говорят о пяти раненых горожанах. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По факту обстрела осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, в ISW сообщили, что силы ПИК "Вагнера" в Бахмуте истощены. Их заменят военнослужащие армии России.

Украинские бойцы рассказали об усилении штурма врага на Бахмут.

Как сообщалось, 24 января оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки четыре человека получили ранения, среди которых дети.

Ранее российские оккупанты ударили по жилому кварталу города Часов Яр (Донецкая область) из реактивной системы залпового огня. Погибли люди, были ранены.

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