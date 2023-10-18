РФ может готовить комбинированные удары по Украине: эксперт о планах врага на осень-зиму

По подсчетам эксперта, у РФ сейчас нет возможности на еженедельные удары в среднем по 70 крылатых ракет.

Россия может использовать для ударов по Украине комбинированные атаки дронами и ракетами.

Такое мнение высказал эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Производство крылатых ракет – пусть, условно, 100 ракет в месяц. Если за октябрь враг не выпустил ни одной, то вот столько он и накопил… Если мы берем прошлогодний период, когда средний темп использования только крылатых ракет был 70 в неделю с пиком свыше 100 крылатых ракет, так такой возможности у врага уже нет", – подсчитал эксперт.

В то же время Катков отметил, что значительно увеличилось количество "шахедов", дронов-камикадзе. Сентябрь уже стал рекордным – россияне использовали более 500 дронов, а по состоянию на данный момент известно о 220 единицах "шахедов", выпущенных в октябре.

"Еще один аспект – это баллистическое вооружение, которое враг использовал крайне умеренно в течение всего весенне-летнего периода, и ракет Х-22", – отметил он.

Эксперт напомнил, что для перехвата баллистических ракет и ракет Х-22 необходимо иметь комплексы Patriot или SAMP/T.

"Возможно, враг сделает ставку как раз и на такую комбинацию в виде ударов "шахедами"... и ударов баллистическим вооружением", — подытожил Олег Катков.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему российская армия взяла паузу в массированных ракетных ударах по Украине.

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