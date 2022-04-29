Ключевая оговорка оккупационных администраций — воздержаться от передвижения по "крымскому мосту" в период с 22 апреля по 11 мая текущего года.
РФ может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для перебрасывания войск.
Об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
В распоряжении Представительства оказались директивы для работников "бюджетной сферы" временно оккупированного Крымского полуострова по поводу избежания угроз жизни и здоровью в условиях "повышенной диверсионной опасности".
В частности, в документе отмечается, что в связи с началом второй фазы так называемой "специальной военной операции в Украине" увеличилось количество диверсионно-разведывательных групп, которые могут совершить "нападения" на объекты критически важной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.
Подобные оговорки не имеют ничего общего с реальностью, однако становится ясно, что либо Россия сама готовит провокацию на Крымском мосту, либо таким образом пытается его разгрузить для опрокидывания дополнительных сил и средств военного назначения.
"Призываем граждан Украины во временно оккупированном Крыму сообщать о подозрительной активности или о передвижении российской военной техники "крымским мостом" в этот период. Присылайте эту информацию в личные сообщения на нашей странице, или по электронному адресу: press.mpuinarcrimea@gmail.com", – просят в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.
Напомним, в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий со стороны россиян.
Читайте также: