РФ может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для перебрасывания войск

РФ может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для перебрасывания войск

Ключевая оговорка оккупационных администраций — воздержаться от передвижения по "крымскому мосту" в период с 22 апреля по 11 мая текущего года.

РФ может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для перебрасывания войск.

Об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

В распоряжении Представительства оказались директивы для работников "бюджетной сферы" временно оккупированного Крымского полуострова по поводу избежания угроз жизни и здоровью в условиях "повышенной диверсионной опасности".

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В частности, в документе отмечается, что в связи с началом второй фазы так называемой "специальной военной операции в Украине" увеличилось количество диверсионно-разведывательных групп, которые могут совершить "нападения" на объекты критически важной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.

Подобные оговорки не имеют ничего общего с реальностью, однако становится ясно, что либо Россия сама готовит провокацию на Крымском мосту, либо таким образом пытается его разгрузить для опрокидывания дополнительных сил и средств военного назначения.

"Призываем граждан Украины во временно оккупированном Крыму сообщать о подозрительной активности или о передвижении российской военной техники "крымским мостом" в этот период. Присылайте эту информацию в личные сообщения на нашей странице, или по электронному адресу: press.mpuinarcrimea@gmail.com", – просят в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

Напомним, в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий со стороны россиян.