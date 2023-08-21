"РФ может готовить удары на сакральные даты": Гуменюк об угрозе на День независимости

Россия может прибегнуть к очередному ракетному терроризму в День независимости, 24 августа.

РФ продолжает наращивать в Черном море присутствие ракетоносителей. По всей вероятности, враг будет создавать напряжение и может нанести удары по его схеме реагирования на сакральные даты.

Об этом рассказала спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Сейчас в Черном море два ракетоносителя — это малый ракетный корабль и подлодка. Суммарный залп "Калибров" составляет в таком случае 12 ракет, что делает уровень ракетной опасности чрезвычайно высоким. Надо оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать предупреждениями", — отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что пуски с подлодок очень сложно оказываются, поэтому на реагирование есть не час, а несколько минут.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что в День Независимости Украины – 24 августа 2023 года – Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

Отметим, что Киев не будет устраивать массовые мероприятия в День Независимости.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.