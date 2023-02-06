РФ может начать новое масштабное наступление в ближайшие 10 дней – Financial Times

Новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение десяти дней, пока Украина не получила танки от западных партнеров.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ.

По его словам, Украина получила "очень надежные разведданные о намерениях" России снова начать атаку. Это может произойти в течение следующих десяти дней.

По мнению аналитиков, россияне могут сосредоточить усилия по нападению в районе Кременной и Лимана. Россия уже несколько недель собирает силы в этом направлении. Вероятно, активизация оккупантов связана с тем, что Путин приказал своим войскам полностью захватить Донецкую и Луганскую области до марта.

Но также РФ наращивает свои силы на юге Донецкой области: дополнительные войска перебрасываются в села вокруг оккупированного Мариуполя.

"К этому нужно отнестись серьезно. Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и учителя", – сказал анонимный украинский военный. советник.

Новое наступление РФ: что известно

Ранее бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж оценил, насколько вероятен сценарий полномасштабного вторжения оккупантов на всей линии фронта, границы с РФ и Беларусью.

Военный эксперт Павел Нарожный обратил внимание, что россияне из Курска могут атаковать Сумскую область.

Генерал Польши Вальдемар Скшипчак также предположил, что Россия может напасть на Украину из Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Военный обозреватель и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман высказал предположение, что наступление РФ уже началось.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятное наступление России в феврале и подчеркнул, что у украинцев нет иного выбора, кроме как выстоять и победить.

ТСН.ua собрал ключевые официальные заявления и мнения экспертов по поводу сроков и сценариев возможного российского наступления.