РФ может начать новую волну мобилизации уже осенью: в ГУР рассказали о страхах Кремля

Представитель ГУР предполагает, что может произойти и новая публичная волна.

В РФ предположительно готовят новую волну мобилизации уже осенью. В Кремле беспокоятся о том, как повысить готовность россиян.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его прогнозам, новая публичная волна мобилизации могла быть запущена уже давно.

"Почему публичная? Потому что мобилизационные меры на территории РФ не прекращались. И после так называемой "долевой мобилизации" этот "мясной фонд" пополняется в российской армии", — сказал он.

Однако представитель ГУР предполагает, что может быть и новая публичная волна. Настроения публичного населения – это единственное, что сдерживает Кремль.

"Какими бы они ни были зомбироваными, но жители Кремля опасаются последующих реакций. Поэтому они думают над тем, как повысить "мобилизационный пыл" и готовность населения идти на убой ради воплощения каких-то сумасшедших мечтаний кремлевского карлика и диктатора", — добавил он.

Кроме того, оккупанты готовятся к мобилизации на захваченных территориях. Скорее всего, это произойдет сразу после фейковых выборов.

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