РФ может начать свое большое летнее наступление уже через несколько дней или недель: детали от CNN

Когда РФ усилит свое наступление / © Associated Press

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50-дневная пауза президента США Дональда Трампа перед возможными вторичными санкциями против России дает Кремлю возможность воспользоваться постепенными достижениями последних недель на фронте и ставит под угрозу ключевые украинские опорные пункты на востоке.

Об этом говорится в статье CNN.

По информации издания, Россия через несколько дней или недель перейдет к усиленному летнему наступлению, используя 160 000 военнослужащих, которые, по словам украинских чиновников, сосредоточены вблизи линии фронта.

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Но за последние две недели Россия также сделала небольшой, но жизненно важный прогресс, разместив свои силы в лучшей позиции для отсечения украинских войск в трех ключевых городах — Покровске, Константиновке и Купянске.

В CNN отметили, что Кремль не смутился новым сроком, установленным Трампом, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил во вторник: «Пятьдесят дней, раньше это было 24 часа; раньше это было 100 дней; мы уже все это пережили».

«Конечный срок в 50 дней дает России достаточно времени, чтобы разработать собственный альтернативный план и снова перехитрить Вашингтон с помощью дипломатического трюка, который Трамп вполне может охотно принять… Последнее продление Трампом своих условных терминов для Путина продолжает страдание Украины в тот же период», — говорит Кир Джайлз из Chatham.

Руководитель отдела внешней политики аналитического центра «Новые евразийские стратегии» Джон Лоф предположил, что летнее наступление, вероятно, длится уже несколько месяцев и что «россияне, несомненно, активизируют свои усилия как на земле, так и в воздухе». По его словам, недавние воздушные атаки по украинским городам являются отражением медленного продвижения Москвы на передовой и преследуют цель «деморализовать население и подорвать его волю к борьбе».

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Почему так важно Родинское

За последние 72 часа российские войска приблизились к Родинскому, ключевому населенному пункту к северо-востоку от Покровска, главному украинскому военному узлу, который Москва пытается окружить уже несколько месяцев.

Это наступление соответствует западному направлению Покровска, куда российские войска сейчас движутся, чтобы окружить село Удачное, что позволит им более эффективно препятствовать поставкам в Покровск.

Украинский командир, позывной которого «Музыкант» и возглавляющий роту беспилотников в 38 бригаде морской пехоты, служит вблизи Покровска с октября. Он рассказал CNN, что российское наступление продолжается уже некоторое время.

«Он, вероятно, еще не достиг своего пика», — сказал боец, — «но россияне продвигаются уже некоторое время и делают это достаточно успешно».

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Музыкант считает, что оборона Родинского будет ключевой.

«Враг это понимает и рассчитывает на это. Если они будут продвигаться с Родинского, ситуация будет критической. Там есть один или два пути, которые они могут взять под контроль, и логистика будет перекрыта. Это логичный шаг со стороны врага», — размышляет военный.

Он сказал, что там срочно требуется подкрепление, иначе они рискуют повторить окружение и отступление, наблюдавшееся в начале 2024 года в Авдиике.

Украинский военный блоггер Богдан Мирошников написал, что если Родинское будет «захвачено, это завершит окружение всего нашего левого фланга» вокруг Покровска, добавив аналогично пессимистические оценки правого фланга и юга.

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«Если будет так продолжаться, вариантов останется мало… или наш гарнизон будет вынужден отступить под угрозой окружения, или состоятся ожесточенные бои в полуокружении с неясными перспективами», — сказал Мирошников.

Родинское и Покровск на карте / © Deepstatemap

Угроза потери Купянска и Константиновки

DeepState также показывает продвижение к Константиновке — еще одному ключевому узлу на востоке — к которому Россия быстро приблизилась в течение последних двух недель с юго-востока и юго-запада, который сейчас безжалостно атакуют ударные дроны.

Константиновка на карте / © Deepstatemap

Российские продвижения севернее Купянска слабее, но создают еще один вызов для часто перегруженных сил Киева. Продвижение Москвы с 23 июня из Голубовки позволило ей контролировать ключевую подъездную дорогу к северу от Купянска.

Купянск на карте / © Deepstatemap

Ранее в ABC News назвали условие, при котором Путин может согласиться на ультиматум Трампа.

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