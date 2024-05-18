РФ может начать второй этап наступательных действий: какой регион под угрозой

На Сумском направлении остается угроза наступления российских войск.

Об этом сообщил генерал Игорь Романенко, пишет "Обозреватель".

"Остается угроза развертывания боевых действий на Сумском направлении. Но чтобы достичь результатов и на восточном фронте, захватить Донецкую и Луганскую области в административных границах и одновременно вести боевые действия на Харьковском и, возможно, на Сумском направлении – на все это пока не хватает сил и средств", — сказал он.

В то же время Романенко отметил, что россияне очень серьезно занимаются своими ресурсами и резервами. На срочную службу запланировано призвать 150 тысяч. Для этого используют разные способы. Увеличивают количество контрактников.

"В целом в этом году они планируют дополнительно набрать 300-400 тысяч. Плюс они восстанавливают старую бронетехнику, а также выпускают по 30 современных танков Т-90 в месяц. И такая возможность будет у них на ближайшие несколько лет", — добавил он.

Что известно о ситуации в Сумской области

Приграничные районы Сумской области давно являются прифронтовой зоной. В последние недели украинское военное руководство заговорило о Сумщине из-за возможного прямого наступления россиян – 560 км границы области с Россией дают широкое пространство для новообразованной российской группировки "Север".

Российские провоенные паблики и комментаторы пытаются всячески разгонять тему "наступления на Сумы" (как это происходит и с "наступлением на Харьков"). Пишут, что Сумы являются более "простой целью", чем Харьков, и в случае захвата могут открывать дальнейшие возможности для действий как в харьковском направлении, так и в направлении Киева.

Эксперты говорят, что россияне сосредоточили в направлении Сумской области 15-20 тысяч военных.

По данным ГУР, РФ может начать новое наступление в Сумской области. По последней информации от украинской разведки, Россия накопила у границы с Сумской областью 11,5 тысячи военнослужащих.

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