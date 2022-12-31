РФ может нанести новый массированный удар по Украине на новогодние праздники — британская разведка

Россия наносит массированные ракетные удары по Украине каждые семь-десять дней.
Россияне могут осуществить очередной масштабный ракетный обстрел Украины в новогодние праздники, чтобы подорвать моральный дух украинцев.
Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Минобороны Британии в Twitter.
Британская разведка обращает внимание, что 29 декабря российские войска нанесли еще одну волну ракетных ударов по Украине, нацеленных по электросетям. С октября в России придерживаются схемы проведения массированных обстрелов каждые семь-десять дней.
"Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Однако существует реалистичная вероятность того, что Россия нарушит эту схему, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, пытаясь подорвать моральный дух украинского населения во время новогодних праздников", — считают разведчики.
Ранее аналитики из американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские атаки дронами становятся все менее результативными из-за хорошей работы украинской противовоздушной обороны.
Аналитики пишут, что РФ использует дроны куда активнее:
- 39 дронов за последние два дня
- 30 беспилотников Shahed 131 и -136 в ночь с 18 на 19 декабря
- 13 беспилотников Shahed-136 14 декабря
Это может указывать на то, что российские силы накопили больше беспилотников иранского производства.
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