РФ может нанести новый массированный удар по Украине на новогодние праздники — британская разведка

Россия наносит массированные ракетные удары по Украине каждые семь-десять дней.

Россияне могут осуществить очередной масштабный ракетный обстрел Украины в новогодние праздники, чтобы подорвать моральный дух украинцев.

Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка обращает внимание, что 29 декабря российские войска нанесли еще одну волну ракетных ударов по Украине, нацеленных по электросетям. С октября в России придерживаются схемы проведения массированных обстрелов каждые семь-десять дней.

"Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Однако существует реалистичная вероятность того, что Россия нарушит эту схему, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, пытаясь подорвать моральный дух украинского населения во время новогодних праздников", — считают разведчики.

Ранее аналитики из американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские атаки дронами становятся все менее результативными из-за хорошей работы украинской противовоздушной обороны.

Аналитики пишут, что РФ использует дроны куда активнее:

39 дронов за последние два дня

30 беспилотников Shahed 131 и -136 в ночь с 18 на 19 декабря

13 беспилотников Shahed-136 14 декабря

Это может указывать на то, что российские силы накопили больше беспилотников иранского производства.

Ракетный удар по пригороду Харькова: один человек погиб

Читайте также: