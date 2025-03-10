РФ может перебросить технику на правый берег Оскола: ВСУ сообщили об очень большой опасности

Войска РФ давят по всей линии фронта. В частности, в Харьковской и Купянском направлении. Захватчики не оставляют намерений захватить полностью левый берег реки Оскол. По последней информации, украинские силы оттеснили врага к северу от села Западное.

О ситуации на направлении рассказал заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

"Мы работаем на широком участке фронта — это и север Купянска, и от Купянска на юг. Если говорить сейчас о Двухлетней — это село Западное рядом, то действительно там была проведена небольшая операция тактического характера, для улучшения положения наших войск", — подчеркнул он.

На этом участке фронта есть россияне. Украинские военные работают над тем, чтобы оккупанты не вели переправы. В частности, уничтожают их логистику.

"Если будет опрокинута техника на правый берег, это будет очень большая опасность — и для Купянска, и для Большого Бурлака. Враг просачивается туда живой силой, там где-то пол тысячи их находится. Они гибнут, конечно, без поддержки своих механизированных подразделений, но они новые и новые там плывут, переправляются.

По его словам, захватчики используют бронетехнику в штурмах на левом берегу. Однако сейчас стало значительно меньше, чем раньше. Силы обороны Украины отразили несколько российских штурмов

"Сейчас они там штурмуют не более чем с двумя-тремя единицами техники, но уничтожаются. А так, они в основном передвигаются на легкой автомобильной технике, баги, мотоциклы. Для того чтобы мобильно, быстро, и чтобы дронами их не убили. Но тоже догоняем дронами и уничтожаем", — рассказал Олесь Маляр.

Как сообщалось, возле Покровска ВСУ сорвали наступление россиян с бронетехникой. Захватчики пытались реализовать задачи выхода на административную границу Донецкой области, а также перемещения и инфильтрации в боевые порядки ВСУ.

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