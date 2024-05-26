РФ может осуществить то же, что и на Харьковщине: ГПСУ о ситуации в Сумской области

Спикер ГПСУ не исключает, что оккупанты могут пытаться создать на Сумщине то же, что и на севере Харьковщины. Однако успокаивает, что у врага сил для полноценного наступления на область нет.

Российские оккупанты вблизи украинской границы в Сумской области держат определенные свои подразделения и средства, однако пока этих сил недостаточно для полноценного наступления.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"Если говорить о Сумской области и добавить Черниговскую, то протяженность границы со страной-агрессором в пределах этих областей достаточно велика. Только в Сумской области — более 560 км. Но враг по-прежнему держит свои подразделения, силы и средства на этих направлениях", – напомнил Демченко.

По его словам, нельзя исключать, что оккупанты могут в Сумской области сделать нечто подобное тому, что сейчас происходит на севере Харьковской области.

"Они могут осуществить наступление на Сумском направлении для создания таких зон, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть силы ВСУ и не разрешать их перебрасывать на более важные направления фронта", — добавил представитель ГПСУ.

Однако Демченко заверил, что у россиян пока недостаточно сил для стратегических целей, только для тактических.

Ранее глава Сумской ОВА Владимир Артюх прокомментировал, возможно ли на Сумщине повторение Харьковского сценария.

Напомним, на прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что Россия может начать наступление в Сумской области. Впоследствии Буданов был вынужден объяснять свое заявление и заверил, что по состоянию на 14 мая в приграничной области находилась небольшая группировка россиян.

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