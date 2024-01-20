РФ может победить за несколько месяцев без помощи США – у Байдена предупредили Конгресс: NBC

У Байдена заявили, что у Украины в ближайшие недели закончатся определенные возможности ПВО и артиллерии.

Представители Белого дома сообщили лидерам Конгресса, что без помощи США существует риск победы России в войне против Украины за несколько месяцев.

Об этом пишет американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

По словам источников издания, законодателям объяснили – "если Сенат и Палата представителей не одобрят продолжение помощи Украине, то Россия может выиграть войну в течение нескольких недель или месяцев".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс заявили, что в ближайшие недели у Украины закончатся "определенные возможности" противовоздушной обороны и артиллерии.

"Салливан подчеркнул, что положение Украины будет усложняться в течение года, предложив конкретные диапазоны дат, когда Украине в краткосрочной перспективе иссякнут разные возможности", — пишет NBC News.

Помощники президента Джо Байдена также сказали законодателям, что отсутствие помощи повлияет гораздо больше, чем на Украину, и может побудить другие страны, которые полагаются на США, включая Японию и Южную Корею, пересмотреть свои альянсы.

"Эти люди сказали, что их послание заключалось в том, что победа России просто потому, что США не смогли пройти, "отдастся по всему миру", — заявили собеседники журналистам.

Напомним , Джо Байден 19 января заявил, что надеется на заключение соглашения в Сенате по поводу американо-мексиканской границы, являющегося одним из ключевых вопросов на пути к принятию помощи Украине, уже на следующей неделе.

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