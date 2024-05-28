РФ может подписать соглашение об обмене оружием еще с одной страной – аналитики ISW

Россия может в ближайшее время подписать соглашение с Суданом об обмене оружием для своего логистического хаба в Порт-Судане на Красном море.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что помощник главнокомандующего вооруженными силами Судана Ясир Аль-Атта 25 мая анонсировал, что делегация военных скоро отправится в Россию, чтобы заключить соглашение об обмене "жизненно важного вооружения и боеприпасов". Он описал запланированный центр РФ как "не совсем военную базу".

В свою очередь, в Москве утверждают, что военные Судана смогли вернуть себе несколько районов Хартума благодаря поставкам иранских беспилотников.

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель диктатора РФ в Африке и на Ближнем Востоке Михаил Богданов встретились с главой вооруженных сил Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и несколькими другими суданскими официальными лицами во время двухдневного визита в страну 28 и 29 апреля.

"ISW оценивало, что Россия, возможно, изменит сторону гражданской войны в Судане, чтобы поддержать их вооруженные силы в стремлении приобрести военно-морскую базу в Красном море, и что поддержка суданских военных принесет большую пользу Ирану через согласование политики и стратегии России и Ирана в регионе", — говорится в отчете американских специалистов.

Напомним, военный эксперт BILD Юлиан Репке заявил, что Иран впервые передал России новейшие авиабомбы Qaem-5. По его словам, их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

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