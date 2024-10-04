РФ может повторить тактику флангового окружения важного города в Донецкой области: эксперт об угрозе

Армия РФ может повторить тактику флангового окружения Угледара снова, но уже вокруг Селидового в Донецкой области.

Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express, вокруг Селидового складывается ситуация, когда враг снова использует отработанный маневр наращивания сил на флангах.

"Селидово для противника крайне важно, чтобы осуществлять дальнейшее продвижение в Покровск. Селидово эффективно обороняет бригада НГУ "Кара-Даг". Но враг попытается реализовать свои подходы с фланговым окружением и на этом участке фронта", — высказался Згурец.

Згурец считает, что оккупационная армия постарается дальше реализовать стратегию истощения с преобладанием живой силы и артиллерии в отношении ВСУ.

"Думаю, что сейчас Пречистовка и Богоявленко будут новой линией обороны для наших войск. Но обороняться в поле гораздо сложнее, чем обороняться в застройках, несмотря на то, что Угледар полностью разрушен", — говорит эксперт.

Он также подчеркнул, что войска РФ пытаются давить на Покровском направлении. На этом участке фронта, а также на Кураховском и Торецком направлениях происходит половина боеприкосновений от общего количества.

Как сообщалось, РФ бросила целый армейский корпус и дополнительные танковые силы на город Селидово Донецкой области. В настоящее время бои ведутся в Торецке, Нью-Йорке, во Временном Яру.

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