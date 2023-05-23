РФ может преувеличивать масштабы операции на Белгородщине: эксперт указал, в чем выгода для Кремля

Кремль может намеренно "раздувать" масштабы операции российских добровольцев-противников путинского режима.

Такое мнение высказал военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, передает "Фокус".

Козий не разделяет энтузиазм многих украинцев относительно событий в Белгородской области и считает, что эти события Москва может использовать в свою пользу.

"Для начала задайте вопрос — что на самом деле происходит в Белгородской области? Неожиданно 22 мая рядом с селом Безлюдовка, расположенным всего в нескольких километрах от украинско-российской границы, появляются российские диверсанты и заявляют о начале рейда. У меня сразу возникает вопрос — как вообще такое могло произойти, так просто?", — говорит эксперт.

Он не отрицает, что рейд на Белгородщине действительно происходит, но считает, что его масштабы могут быть надуманными и раздутыми самим Кремлем.

"Сейчас России крайне нужен россиянин-добровольец для пополнения вооруженных сил. Если не получится получить именно добровольца, то им необходимо раздуть эту ситуацию до такой степени, чтобы были основания заявить о всеобщей мобилизации", — рассуждает Козий.

По его мнению, путинская пропаганда в очередной раз работает на внутреннего потребителя: поднимает градус напряжения и запугивает собственный народ "украинскими боевиками".

Напомним, что вчера, 22 мая, добровольцы легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса подтвердили, что пересекли украинско-российскую границу в Белгородской области.

Добровольцы объяснили, что их цель — создание демилитаризованной зоны вдоль украинско-российской границы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к происходящим в Белгородской области событиям.

Сегодня, 23 мая, Минобороны РФ отчиталось о "разгроме" "диверсантов" на Белгородщине. Однако добровольцы опубликовали фото и видео, как они передвигаются по региону.

Также они показали, как "демилитаризовали" мотострелковую роту вооруженных сил РФ и уничтожили их бронетехнику.