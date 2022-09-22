РФ может применить ядерное оружие, это угрожает всему Черноморскому региону — разведка

Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на весь Черноморский регион.

Вероятное применение Россией ядерного оружия представляет значительную опасность для всех стран Черноморского региона.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

"Возможно Россия применит ядерное оружие против Украины. Они будут пытаться остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство. Это угроза для других стран", — отметил Скибицкий.

По его словам, взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на весь Черноморский регион. Скибицкий напомнил об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях.

"Мы помним историю Чернобыля. Возможно, у нас будет еще одна катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", — сказал представитель ГУР, добавив, что последствия катастрофы могут повлиять в частности на Польшу, Турцию и Болгарию.

Ранее военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев рассказал, применит ли Россия ядерное оружие.

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