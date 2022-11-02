РФ может применять баллистические ракеты: в Воздушных силах рассказали об их опасности

Россия может использовать для ударов иранские баллистические ракеты. Они обладают большой скоростью полета.

Об этом во время марафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

По его словам, угроза от таких ракет есть, но эта опасность не нова. Впрочем, баллистика, которую РФ занимает в Иране, более опасна. В настоящее время у украинских военных нет эффективных средств борьбы против них.

"Мы столкнулись с большей угрозой в первые дни войны, когда баллистические ракеты "Искандер-М" атаковали Украину вместе с "Точками У". Они применялись очень широко по Украине. Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективной защиты. Это баллистика "Она летит фактически из космоса. Летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно", — говорит представитель Воздушных сил.

Игнат призвал украинцев соблюдать сигналы воздушной тревоги и прислушиваться к данным разведки.

"Самый лучший способ — уничтожить их там, откуда их запускают. А это дальность ракет 300 и 700 км. Поэтому разные методы воздействия, "хлопка" есть, их никто не отменял", — подчеркнул он.

Иранская помощь России

Во вторник, 1 ноября, издание CNN сообщило, что Тегеран предоставит РФ около тысячи баллистических ракет и новые дроны. Западные официальные лица, имена которых журналисты не сообщают, предполагают, что оружие будет доставлено до конца года.

Кроме того, в украинском ГУР информируют, что Иран пришлет на вооружение российской армии новую партию дронов. Речь идет о беспилотниках Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2 в начале ноября.

Между тем, в Пентагоне заявили, мол, не видят признаков того, что Россия закупит новое вооружение. В то же время это вызывает в США беспокойство.

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