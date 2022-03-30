РФ может привлечь вооруженные силы Беларуси против Украины на Волынском направлении – Мотузяник

РФ может привлечь вооруженные силы Беларуси против Украины на Волынском направлении – Мотузяник

Оперативная обстановка на фронте.

Наступательная группировка вооруженных сил республики Беларусь в направлении Волынского операционного района не создана, однако вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь к военной операции против Украины все еще сохраняется.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык.

Для усиления охраны белорусско-украинского участка границы республика Беларусь привлекает в 4 батальонно-тактические группы из состава своих вооруженных сил.

Напомним, Ирпень Киевской области полностью находится под контролем украинских военных и сейчас идет зачистка. Однако территорию обстреливают из соседних оккупированных городов – Бучи, Гостомеля и Ворзеля.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин на брифинге 30 марта.