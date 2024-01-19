РФ может использовать сверхзвуковую ракету П-35 для отвлечения нашей ПВО: эксперт сообщил, что нужно для ее уничтожения

Россия может использовать сверхзвуковую ракету П-35 для отвлечения украинского ПВО. Военный эксперт Defence Express Иван Киричевски предупреждает, что использование этих ракет будет иметь непредсказуемые последствия для населения и окружающей среды и объясняет, какие средства Украине нужны для их уничтожения.

Об этом военный эксперт рассказал в эфире "Эспрессо".

"К сожалению, если брать только этот узкий эпизод с тем, что россияне отстреляли эту П-35 образца 1960-х годов, то у нас дополнительных данных нет. То есть не из чего именно могли россияне ее запустить, есть два варианта или "Объект- 100" во временно оккупированном Крыму (но до этого россияне использовали эту сотку разве что для тренировок своей противовоздушной обороны, своих ракетных кораблей, как мы видим в случае с крейсером "Москва" – это не сильно помогло, то помогли в случае с другими кораблями), или могут быть мобильные пусковые установки", – объясняет эксперт.

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По словам Киричевского, этот эпизод привлек внимание общественности, потому что эта новость есть на грани добра и зла, последняя похожая новость была, когда россияне начали использовать списанную в 2010 годах ракету Х-22 для ударов по Украине.

"П-35 — это такая старая ракета, как несколько от мамонта, грубо говоря, она была стара на момент появления Х-22, потому что Х-22 — это уже тоже считается старая, но проблема в том, что это единственная ракета, которая при падении может вытекать, взрываться, гореть, то есть как минимум какие-то убытки гражданской инфраструктуре или экологии могут быть. Плюс там стоит 900-килограммовая боевая часть и самая главная деталь, которую нужно было бы сразу сказать, это тоже сверхзвуковая крылатая ракета", — сказал военный эксперт Defence Express.

Киричевский подчеркнул, что для сбивания редкой 4-тонной противокорабельной ракеты П-35 Украине необходимы зенитные комплексы Patriot.

"Кто знает, что еще придет в голову россиянам отстрелять очень давнего по Украине, но еще рабочего, что об этом вспомнишь разве что в справочниках советских времен. Но ракета снимки которой оказались в открытом доступе в принципе прилетела куда-то явно не туда, куда ее нацелили россияне. Это же ракета для уничтожения кораблей, соответственно, должны нацеливать на какие-то большие цели размером от 100 метров и больше.Тут просто сама проблема в том, что у россияне может быть даже старых ракет много и они их могут использовать для попыток перенасыщения нашей противовоздушной обороны ", — подытожил эксперт.

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Напомним, страна-агрессорка Россия ударила по Украине редкой противокорабельной ракетой П-35, которой не менее 60 лет.

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