РФ может запустить по Украине еще один "Орешник" в ближайшие дни — аналитики

В ближайшие дни вполне возможен повторный пуск по Украине новой российской баллистической ракеты "Орешник" или аналогичного вооружения, оккупанты пытаются добиться риторического эффекта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В своих прогнозах эксперты ссылаются на российские источники, сообщившие, что сегодня и завтра РФ закроет часть своего воздушного пространства для проведения испытаний.

"Россия выиграет от шума вокруг удара 21 ноября и, скорее всего, надеется, что разжигание беспокойства по поводу запуска ракеты "Орешник" заставит Запад свернуть свою поддержку Украины", — предполагают аналитики.

Напомним, Россия применила по Украине баллистическую ракету "Орешник".

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Путин без колебаний применит ядерное оружие, если безопасность РФ будет под угрозой, а тот, кто считает, что по российской территории можно бить без последствий ракетами — ненормальный.

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