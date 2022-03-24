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РФ на фоне огромных потерь в Украине готовит мобилизацию: разведка Британии доложила, поможет ли это оккупантам

РФ на фоне огромных потерь в Украине готовит мобилизацию: разведка Британии доложила, поможет ли это оккупантам

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РФ на фоне огромных потерь в Украине готовит мобилизацию: разведка Британии доложила, поможет ли это оккупантам

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Россия почти наверняка понесла тысячи потерь в войне с Украиной.

Российские войска, которых диктатор Путин отправил воевать против Украины, почти наверняка понесли тысячи потерь во время неудачного нападения. Из-за больших потерь Россия мобилизует собственных и иностранных наемников, но неясно, как они интегрируются в армию РФ.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном Минобороны Британии в Twitter.

"Российские войска почти наверняка понесли тысячи потерь во время вторжения в Украину. Россия, вероятно, сейчас стремится мобилизовать своих резервистов и военнослужащих, а также частные военные компании и иностранных наемников, чтобы восполнить эти значительные потери. Непонятно, как эти группировки будут интегрироваться в российские сухопутные войска в Украине и как это повлияет на боеспособность", — говорится в отчете.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Напомним, по состоянию на 24 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 15,8 тысяч человек.

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