РФ на фронте активно применяет авиацию и FPV-дроны: главное со сводки Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 7 января, на фронте произошло 29 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

О главных событиях по передовой говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

"Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники", – говорится в сводке.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Синьковка на карте / Фото: Deepstatemap

Также противник нанес авиационный удар в районе Берестового Харьковской области.

Берестовое на карте / Фото: Deepstatemap

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении отбиты 3 атаки врага восточнее Тернов Донецкой области.

Терны на карте / Фото: Deepstatemap

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника вблизи Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Украинские военные на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Авдеевском направлении отражены 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 11 атак неподалеку от Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где захватчики при поддержке авиации 3 раза безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

Украинские военные на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Крынки Херсонской области.

Ситуация на левобережье Херсона

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия. В Генштабе заверили, что украинские подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Ранее артиллерист батальона "Волков Да Винчи" — "Бас" рассказал, действительно ли ситуация на фронте находится в "тупике".

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